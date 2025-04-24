В Ленинском округе начались работы по ямочному ремонту большими картами

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Ленинском городском округе в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» начались весенне-летние работы по ямочному ремонту дворовых территорий большими картами. На данный момент завершается этап работ на Белокаменном шоссе, параллельно ведется ремонт на Жуковском проезде, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Эксплуатационные нагрузки, естественный износ и внешние воздействия неизбежно приводят к тому, что даже самое качественное покрытие на автомобильных дорогах постепенно разрушается и подвергается различного рода деформациям. Мы уделяем особое внимание качеству дорожного покрытия в нашем округе. Ямочный ремонт — это важный этап поддержания дорог в надлежащем состоянии. Работы проводятся с использованием современных материалов и технологий, что обеспечивает долговечность отремонтированных участков. Все ремонтные мероприятия выполняются с соблюдением установленных норм безопасности и качества», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Сообщается, что все работы проводятся специалистами МБУ «Благоустройство».

Ямочный ремонт предусмотрен большими картами. Планируется отремонтировать более 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, где зафиксированы наибольшее скопление ям, включая улицы города Видное: Белокаменное шоссе, дома 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11,13, улица Школьная, дома 82, 56, 58, 60, 62, 87,89 и Жуковский проезд, дома 5, 7, 11, 13. Ожидается, что все работы будут завершены до конца текущего лета.

«Мы очень рады, что в нашем округе активно ведутся дорожные работы. Гулять, кататься на самокатах станет значительно проще и комфортнее», — добавила жительница дома № 5 по Жуковскому проезду Елена В.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.