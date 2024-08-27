В Ленинском округе начали устройство ростверков опор путепровода на шоссе

В Ленинском округе продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводятся 2 путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На путепроводе через трассу А-105 приступили к устройству ростверков (верхней части фундаментов) опор путепровода — сейчас работы проводятся на опоре № 1, а на опоре № 2 устраивают свайное основание.

Также на путепроводе через Каширское шоссе продолжается омоноличивание межбалочных швов и армирование плиты пролетного строения. Параллельно продолжается монтаж металлоконструкций пролетного строения строящейся разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105. Общая масса металлоконструкций составит порядка 250 тонн.

«Работы выполняются в рамках реконструкции участка Каширского шоссе. Строительная готовность данных транспортных объектов составляет 60%», — добавили в ведомстве.

Открыть движение по развязке и разворотной эстакаде планируется в конце 2024 года. Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а развязка — бессветофорный проезд с Каширского шоссе и трассы А-105 на Володарское шоссе, а также удобный выезд в сторону области. В результате водители смогут экономить в пути до 20 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.