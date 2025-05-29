В Ленинском округе начали строить опоры развязки Каширского и Белокаменного шоссе

В Ленинском городском округе продолжается масштабная реконструкция Каширского шоссе. Два этапа работ уже завершены, третий и четвертый — идут параллельно. В рамках 4-го этапа появится разноуровневая развязка на пересечении Каширки и Белокаменного шоссе с дублерами и разворотными эстакадами. Здесь уже приступают к погружению свай будущих опор путепровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Специалисты уже выполнили подготовительный этап, расчистку, погружение пробных свай, также оценили несущую способность грунта — она соответствует проекту. Сейчас приступили к погружению железобетонных свай будущих опор первой развязки. Эта работа займет примерно месяц. Одновременно начали строительство дождевой канализации и отсыпку основного хода земляного полотна», — сказал руководитель проекта компании-генподрядчика «Стройтрансгаз» Дмитрий Емельянов.

Параллельно продолжаются работы в рамках 3 этапа реконструкции Каширского шоссе. На этом этапе в районе деревни Апаринки возведут новый путепровод через трассу А-105. Это обеспечит дополнительный бессветофорный проезд в сторону Москвы.

Кроме того, тут появятся два подземных пешеходных перехода. Рабочие уже начали строительство разворотной первой эстакады — работы на стадии погружения пробных свай, а также к строительству одного из подземных переходов.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы смогли выполнить уже больше половины всего объема работ и разгрузить наиболее проблемные транспортные узлы в нашем округе. После завершения всей реконструкции в 2026 году ожидаем увеличение пропускной способности магистрали на 25-30%, а также снижение транспортной нагрузки в близлежащих населенных пунктах и новых жилых комплексах», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК „Пригород Лесное“. Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК „Пригород Лесное“, а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.