В Ленинском округе начали проводить социальный раунд «Трезвый водитель»

До 28 июля на территории Ленинского городского округа будут проводить социальный раунд «Трезвый водитель», в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции напомнят автомобилистам о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Будут проходить массовые проверки граждан. Сотрудники Госавтоинспекции будут выбирать определенный участок дороги, и их задача будет заключаться в том, чтобы проверить максимальное количество водителей», — сказал начальник госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу Анатолий Баландин.

Рейд проведут в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Очень положительно отношусь к этому рейду, их нужно проводить как можно чаще. Важно, чтобы люди помнили, что что они несут большую ответственность на дорогах, так как практически у каждого есть семьи и дети, и мы переживаем за их безопасность», — поделился один из водителей.

Контроль станут осуществлять на сельских территориях, садовых некоммерческих товариществах, коттеджных поселках и местах отдыха у водоемов. Там будут работать отдельные группы нарядов ДПС — они раздадут листовки автомобилистам со всей необходимой информацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.