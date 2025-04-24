В Ленинском округе дан старт мотосезону 2025

В Ленинском городском округе официально открыли мотосезон-2025 под лозунгом «Мы вместе за безопасность на дорогах», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественный старт мотодвижению в регионе дали начальник Госавтоинспекции Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов, глава байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный как «Хирург», и руководитель Ленинского округа Станислав Каторов.

«Сегодня мы вновь подтверждаем нашу общую цель — вместе обеспечивать безопасность дорожного движения. Законы и органы власти призваны защищать жизнь и здоровье граждан. Однако, безопасность прежде всего зависит от соблюдения правил всеми участниками дорожного движения. Со своей стороны, мы продолжим обеспечивать безопасность на дорогах. В Ленинском округе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева активно ведется реконструкция Каширского шоссе: первый этап, включающий разворотную петлю в направлении Москвы, уже завершен, второй этап близится к завершению, параллельно ведутся работы по третьему и четвертому этапам. Также продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги. Мы не забываем и о своевременном ремонте дорог в городской черте — в текущем году будут отремонтированы 28 участков. Уже началось обновление Нового шоссе в Дрожжино», — цитирует пресс-служба слова Станислава Каторова.

В свою очередь начальник Госавтоинспекции Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов в ходе открытия всем присутствующим напомнил о соблюдении правил дорожного движения.

«В прошлом году на территории Московской области произошло более 600 ДТП с мотоциклистами. К сожалению, 65 человек погибли. При наступлении теплой погоды начинается массовое движение мотоциклов, поэтому на регулярной основе проводим профилактические мероприятия, напоминаем и оповещаем о правилах. Наше подразделение также оснащено патрульными мотоциклами. Все водители перед выездом проходят необходимую подготовку. Будем вместе обеспечивать безопасность на дорогах Московской области», — приводятся в сообщении слова Виктора Кузнецова.

В пресс-службе напомнили, что мотоциклистам важно использовать защитную экипировку, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и двигаться за автомобилями немного в стороне. Водителям мотоциклов следует быть предсказуемыми в действиях на дороге. Автомобилистам, в свою очередь, необходимо внимательнее следить за зеркалами и помнить о возможном появлении мотоциклистов на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.