В Ленинском округе 17 мая ограничат движение авто на время Патриаршего Богослужения

В Ленинском округе 17 мая на территории Бутовского полигона пройдет традиционное Патриаршее Богослужение. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для личного транспорта с 6:00 до 15:00 на Березовой аллее от Варшавского шоссе до М-2 «Крым» (дорога «М-2 «Крым» — Боброво») движение будет закрыто.

Подмосковные автобусные маршруты будут работать в штатном режиме. В дополнение к действующему маршруту № 18 г. Москвы будет работать экспресс-маршрут № 18э от метро Бульвар Дмитрия Донского до Бутовского полигона.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД. Учитывайте временные ограничения при планировании поездок.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.