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В Ленинском округе 1 июня ограничат движение транспорта на время богослужения

В Ленинском округе 1 июня на территории Бутовского полигона пройдет традиционное Патриаршее богослужение. В связи с этим движение транспорта с 6:00 до 15:00 на Березовой аллее в поселке Новодрожжино (дорога «М-2 «Крым» — Боброво») будет закрыто, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В дополнение к действующему московскому маршруту № 18 будет работать экспресс-маршрут № 18э от метро «Бульвар Дмитрия Донского» и станции МЦД «Бутово» до Бутовского полигона.

Подмосковные маршруты работают в штатном режиме.

Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании поездок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.