В КЖ «1-й Донской» построят многоуровневый паркинг с автомойкой

Главгосстройнадзор Подмосковья сообщает о старте продаж машино-мест в многоуровневой парковке комбинированного типа, которую строит СЗ «Столица Юга» на территории жилого комплекса «1-й Донской» в Ленинском городском округе, передает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, будущий паркинг займет один подземный и три надземных этажа. Жителям комплекса будут доступны порядка 500 машино-мест. Также в здании паркинга будет автомойка на 4 поста, места для хранения велосипедов и помещения охраны.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года.

Строительство объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Современный эко-квартал комфорт-класса с собственной набережной «1-й Донской» расположен на берегу большого Пуговичинского пруда реки Купелинка. Концепцию благоустройства разработали специалисты известного архитектурного бюро Mont Design. Жилой комплекс находится в пешей доступности от ж/д-станции «Калинина» Павелецкого направления Московской железной дороги. До станции МЦД-5 «Расторгуево» можно добраться за 5 минут на автомобиле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.