В Кузбассе продлили действие социальных проездных

Социальный проездной билет в Кузбассе теперь действует до 31 декабря 2025 года

Первый заместитель губернатора и председатель правительства Кузбасса Андрей Панов подписал постановление о продлении срока действия единого социального проездного билета до конца 2025 года.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

В тексте указано, что ответственность за выполнение данного постановления возлагается на зампреда правительства Кемеровской области — Кузбасса по социальному развитию Е. А. Воронину и заместителя губернатора Кемеровской области — Кузбасса по промышленности, транспорту и цифровизации Л. В. Старосвета.