В Кузбассе может подешеветь ОСАГО

Банк России разработал и представил проект, предлагающий понизить стоимость ОСАГО в ряде населенных пунктов Кемеровской области — Яшкине, Тайге, Мариинске, Гурьевске и еще некоторых небольших селах, сообщает «Сiбдепо» .

«Кузбасс находится в „зеленой“ зоне по уровню мошенничества в сфере ОСАГО. Это означает, что в области автоподставы и другие недобросовестные действия по компенсации ущерба после ДТП происходят нечасто», — пояснил управляющий отделением ЦБ по Кемеровской области Сергей Драница.

Территориальный коэффициент могут снизить с 1,08 до 1,07. При этом для самого Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Киселевска, Юрги, Белова, Березовского, Междуреченска, Осинников и Прокопьевска цена на оформление ОСАГО останется той же.

Документ подпишут, если не будет возражать министерство юстиции. В ином случае проект отправят на доработку.