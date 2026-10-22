В Кутьине решают проблему переправы по обращениям жителей

По обращениям жителей в рамках «Народной программы» «Единой России» в Кутьине начато возведение нового моста через реку Пахру. Эта переправа связывает деревню с центром Подольска, Дубровицами, школами, садами и поликлиниками, она очень важна, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«На месте временной конструкции построим постоянную. Заменим опоры и пролеты, сделаем надежную гидроизоляцию, обустроим безопасные пешеходные зоны. Проект сложный, но новая переправа будет отвечать всем стандартам и прослужит десятилетиями», — рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Глава городского округа Подольск держит строительство на личном контроле.

«Возведение нового моста для нас очень важно, потому что много у нас в возрасте населения. Бабушек, дедушек, которым надо в больницу ездить по определенным дням, ко времени», — поделилась жительница деревни Кутьино Татьяна.

Важная информация по логистике на период стройки:

Автомобилистам: прямой проезд между Кутьино и Дубровицами закрыт. Используйте альтернативный маршрут — через Варшавское шоссе и поселок Щапово. Пожалуйста, заранее рассчитывайте время в пути и будьте внимательны к дорожным знакам.

Общественный транспорт: сообщение полностью сохранено. Совместно с Мострансавто для маршрута № 65 разработали специальный график — 6 рейсов в день. Чтобы компенсировать время из-за объезда, на участке от Дубровиц на Кутьино автобус следует экспрессом, без остановок. Актуальное расписание доступно на остановках и на сайте Мострансавто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.