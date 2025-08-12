В Куровском Орехово-Зуевского округа завершили ремонт дороги на ул Вокзальной

6 500 кв. м нового асфальта, 1 042 погонных метра бордюрного камня, поднято 14 колодцев — такие масштабные работы выполнили на улице Вокзальной в городе Куровское Орехово-Зуевского округа по просьбам жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дорога важная: здесь расположены вокзал, Центр культуры и досуга, Центр детского творчества и Дворец спорта. Ежедневно по ней проезжают десятки, а то и сотни автомобилей — теперь движение стало заметно комфортнее и безопаснее.

В план ремонта на 2025 год вошли 14 участков муниципальных автомобильных дорог Орехово-Зуевского городского округа общей протяженностью почти 10 км и площадью 98 тыс. кв. м.

Параллельно ведется ремонт региональных автомобильных дорог. В этом году программа включает 9 участков протяженностью почти 40 км. Из самых масштабных работ — дорога Орехово-Зуево — Верея — Ново-Николаевка.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.