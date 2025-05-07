В Крыму пустили троллейбусы к 80-летию Победы

В Ялте, Керчи, Симферополе и Алуште курсируют троллейбусы, оформление которых посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Крым 24» .

Традиционные брендированные троллейбусы в мае запустило предприятие «Крымтроллейбус». Пассажиры получают памятные сувениры — георгиевские ленты и магниты.

В Симферополе пассажиры ездят на легендарном отреставрированном троллейбусе Škoda 9Tr. Проезд на транспорте 1974 года выпуска бесплатный.

На экране внутри салона можно посмотреть клипы и советские фильмы о войне, а над окнами развешаны портреты местных героев Советского Союза — Семена Агофонова, Федора Толбухина, Николая Белякова и Ашота Аматуни.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.