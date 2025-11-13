В Крыму намерены продвигать культуру безопасного вождения мотоциклов

Основатель мотошколы, председатель Мотоджимханы России в Крыму, представитель гильдии авто-мотошкол России в РК Иван Новиков рассказал, что в Крыму планируется активное продвижение культуры безопасного вождения мотоциклов среди молодежи, сообщает «Крым 24» .

«Мы объясняем детям и навыки управления мотоциклом, и стараемся донести им важную информацию о безопасности», — отметил он.

По словам Новикова, его команда регулярно организует занятия в школах с использованием наглядных иллюстраций. Например, демонстрируется защита головы с помощью арбуза и шлема, а также другая защитная экипировка.

Он убежден, что совместными усилиями властей Крыма, общественных организаций и неравнодушных граждан возможно достичь цели формирования безопасной и ответственной среды для мотоциклетного спорта.

«Очень круто будет, если ко мне обратятся еще группы людей — я объясню, как это классно делать. Мы вместе сможем это реализовать», — заключил Новиков.

