сегодня в 17:26

В Крыму могут увеличить штраф за неоплаченную парковку

Данное предложение получило одобрение со стороны депутатов на собрании Госсовета Республики Крым.

Предполагается, что сумма штрафа возрастет до 1,5 тыс. рублей, в то время как действующий штраф составляет 1 тыс. рублей.

Ответственность за наложение штрафных санкций будет возложена на министерство транспорта Крыма и службу автомобильных дорог.