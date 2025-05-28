В Крыму могут увеличить штраф за неоплаченную парковку
Власти Крыма рассматривают возможность увеличения штрафов за игнорирование оплаты парковочных мест, сообщает «Крым 24».
Данное предложение получило одобрение со стороны депутатов на собрании Госсовета Республики Крым.
Предполагается, что сумма штрафа возрастет до 1,5 тыс. рублей, в то время как действующий штраф составляет 1 тыс. рублей.
Ответственность за наложение штрафных санкций будет возложена на министерство транспорта Крыма и службу автомобильных дорог.