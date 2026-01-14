В Крещенскую ночь в Подмосковье продлят работу 66 автобусных маршрутов до 3:00

В ночь с 18 на 19 января расписание 66 автобусных маршрутов Подмосковья, следующих к храмам и купелям, будет продлено до 3 часов ночи для удобства жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Крещенскую ночь с 18 на 19 января в Подмосковье продлят работу ряда автобусных маршрутов, следующих к храмам и местам для купания. Расписание 66 маршрутов Мострансавто будет действовать до 3:00 ночи.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил, что меры направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей. Все автобусы пройдут предрейсовый контроль, а водителей проинструктируют по вопросам безопасности и соблюдению ПДД.

До церкви Преображения Господня в Больших Вяземах можно будет доехать на маршруте №45 «ст. Кубинка – ст. Голицыно», а до храма Рождества Христова в Истре — на маршруте №32 «ст. Истра – Лечищево – Рожествено». Полный список маршрутов размещен на сайте министерства транспорта Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.