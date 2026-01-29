сегодня в 17:13

В Красногорском округе строят новый участок Мякининского шоссе для въезда в Москву

В Красногорском округе продолжается строительство нового участка Мякининского шоссе, который соединит жилые кварталы с МКАД и трассой М-9 «Балтия». Проект позволит разгрузить западный въезд в столицу и повысит транспортную доступность, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый участок Мякининского шоссе возводится в районе Мякинино на территории Красногорского округа. Дорога обеспечит связь между жилыми кварталами, МКАД и федеральной трассой М-9 «Балтия». Ожидается, что обновление дорожной сети снизит нагрузку на местные улицы, сократит время в пути и улучшит подъезд к административно-общественному центру Подмосковья.

Проект реализуется поэтапно и включает участки с двух- и трехполосным движением, кольцевое пересечение и выезды в сторону МКАД. В рамках первого этапа строится участок длиной более 1,5 километра.

Для безопасности и комфорта жителей вдоль трассы установят шумозащитные экраны протяженностью почти километр, современное освещение, а также надземные и подземные пешеходные переходы.

Главгосстройнадзор Подмосковья контролирует ход строительства. Инспекторы ведомства провели проверку, по итогам которой стройготовность оценивается в 15%. Завершены земляные работы, ведется монтаж инженерных сетей. Окончание первого этапа запланировано на первый квартал 2027 года.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.