сегодня в 17:37

В Красногорске завершили сопряжение моста через Журавку

Строители завершили сопряжение моста через реку Журавку с основным ходом дороги «Путилково – Пятницкое шоссе» в городском округе Красногорск. Общая готовность объекта составляет около 70%, рабочее движение планируют открыть в конце 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Красногорск продолжается строительство автомобильной дороги «Путилково – Пятницкое шоссе». Новый участок обеспечит связь микрорайонов с Пятницким шоссе и позволит улучшить дорожную ситуацию на Путилковском шоссе. Общая строительная готовность объекта достигла порядка 70%.

«Строители завершили устройство сопряжений моста через р. Журавку с подходами. Это обеспечит плавный переход от искусственного сооружения к основному ходу и является важным этапом подготовки к дальнейшему устройству дорожной одежды. В настоящее время на мосту со строительной готовностью более 90% завершено строительство опор и пролета, установлено металлическое барьерное ограждение», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Участок протяженностью 1,8 км пройдет от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Проект предусматривает строительство четырехполосной дороги, одноуровневой кольцевой развязки, а также обустройство пешеходной зоны и велодорожки.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.