В Красногорске завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода

В Красногорске продолжается монтаж металлоконструкций пролетного строения строящегося путепровода в Опалихе — сейчас завершен монтаж металлоконструкций между опорами № 1 и 2 со стороны ул. Опалихи, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы проводят в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Ведется укрупнительная сборка металлоконструкций центральной секции пролетного строения, которая будет расположена непосредственно над железной дорогой. К монтажу центральной секции между опорами № 2 и 3 планируют приступить в начале августа текущего года, а затем начнут монтаж металлоконструкций пролета между опорами № 3 и 4 со стороны ул. Ольховой. Общая масса металлоконструкций составит свыше 524 тонн», — пояснил ход работ заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Новый путепровод обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между «старой» и «новой» частями Опалихи, в том числе для проезда экстренных служб. Улучшится качество жизни для более чем 25 тысяч жителей микрорайона, которые смогут быстро и беспрепятственно добраться до социальных объектов — школ, детских садов, парковых зон и медицинских учреждений. Ликвидация ж/д переезда также обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД. Открыть движение по путепроводу планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.