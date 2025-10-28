В Красногорске за неделю эвакуировали наибольшее число авто за неправильную стоянку

На прошлой неделе с дорог Московской области переместили 4 172 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, чаще всего нарушали и парковались под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта в Красногорске — там эвакуировали 468 автомобилей

В Ленинском округе зафиксировали 396 неправильно припаркованных ТС, в Химках — 369 ТС, в Мытищах и Люберцах — по 306 ТС.

Среди марок автомобилей на прошлой неделе чаще фиксировали нарушения у KIA (408 ТС), Hyundai (311 ТС), ВАЗ (295 ТС), Geely (248 ТС) и Chery (221 ТС).

Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — это может затруднить оказание оперативной помощи.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.