В Красногорске за неделю эвакуировали 462 автомобиля за неправильную парковку

В Красногорске за минувшую неделю эвакуировали 462 автомобиля, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На прошлой неделе в Московской области с дорог убрали 3 677 транспортных средств, нарушивших правила остановки и стоянки. По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, больше всего нарушений зафиксировали в Красногорске — здесь эвакуировали 462 автомобиля, в основном за парковку под запрещающими знаками и на остановках общественного транспорта.

В Химках эвакуировали 393 машины, в Ленинском округе — 344, в Мытищах — 337, в Люберцах — 294. Чаще всего нарушения допускали владельцы автомобилей марок KIA (326 случаев), Hyundai (289), ВАЗ (262), Geely (234), Volkswagen (188) и Chery (184).

В министерстве транспорта Подмосковья напомнили, что эвакуация возможна за парковку в зоне действия запрещающих знаков, на местах для инвалидов без соответствующих оснований, во втором ряду, на пешеходных переходах и на остановках общественного транспорта. Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112 или через приложение 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.