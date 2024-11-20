В Красногорске установили 12 новых остановочных павильонов в 2024 году

На территории городского округа Красногорск устанавливают новые остановочные павильоны в рамках федерального проекта «Безопасные дороги». Это сделает ожидание общественного транспорта более комфортным и безопасным для жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель председателя совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов проверил установку новых павильонов на улицах Красноармейской, Чапаева, Новой и автодороге, соединяющей Волоколамское шоссе с микрорайоном Митино.

«В последнее время стал очень востребован маршрут 13к, который соединяет разные части города в одну локацию. Чтобы нашим жителям было более доступно и комфортно передвигаться, устанавливаются новые павильоны», — отметил Богдан Андриянов.

По его словам, в этом году на территории округа обновили 24 павильона и добавили 12 новых остановочных пунктов. В следующем году эту работу планируют продолжить.

Новые остановочные павильоны сделают ожидание общественного транспорта более комфортным и безопасным для жителей Красногорска. Это улучшит транспортную доступность разных частей города и сделает жизнь в муниципалитете более удобной и комфортной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.