В Красногорске строят дорогу Путилково – Пятницкое шоссе

Строительство автодороги «Путилково – Пятницкое шоссе» продолжается в городском округе Красногорск. Общая готовность объекта достигла около 70%, рабочее движение планируют открыть в конце 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новая дорога свяжет микрорайоны Путилково с Пятницким шоссе и позволит разгрузить Путилковское шоссе. Участок строительства проходит от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Протяженность четырехполосной трассы составит 1,8 км.

Готовность моста через реку Журавку оценивается в 94%, локальных очистных сооружений — в 90%. На основном ходе рабочие приступили к установке бортового камня и продолжают укладку асфальтобетонного покрытия.

«На сегодняшний день готовность моста через р. Журавку составляет порядка 94%, а локальных очистных сооружений — 90%. На основном ходу строители приступили к устройству бортового камня. Также продолжаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Проектом также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, обустройство пешеходной зоны и велодорожки для безопасности и удобства жителей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.