В Красногорске создадут паркинг более чем на 1,1 тыс машино-мест

В жилом комплексе «Серебрица» Красногорска, рядом с Опалиховским лесопарком и Елисаветинским храмом, скоро появится новый объект — восьмиэтажный гаражно-торговый комплекс. Он будет состоять из паркинга на 1 150 машино-мест и торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Готовность объекта составляет 20%. Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы: устройство инженерных систем, обратная засыпка котлована и подготовка основания под силовую плиту первого этажа. Здесь будет расположен торговый центр. Остальную площадь займет паркинг.

Строительство объекта планируется завершить во II квартале 2026 года. Застройщиком выступает компания «Сити21».

Жилой комплекс «Серебрица» — это современный и комфортный район для жизни. Он расположен в шаговой доступности от станции МЦД «Опалиха». Комплекс состоит из пяти жилых корпусов высотой от 8 до 12 этажей. В них расположено 2046 квартир.

Дома построены блоками, которые образуют закрытые контуры. Внутри этих контуров находятся тихие дворы. В жилом комплексе создана собственная инфраструктура: детский сад на 250 мест и школа на 825 мест.

Появление нового гаражно-торгового комплекса сделает жизнь жителей ЖК «Серебрица» еще более удобной и комфортной. Они смогут оставить свой автомобиль в паркинге, а затем посетить торговый центр, чтобы купить продукты, одежду или другие товары. Это особенно удобно для тех, кто живет в отдалении от магазинов или не имеет личного автомобиля.

Кроме того, появление нового объекта может способствовать развитию инфраструктуры района. Возможно, рядом с комплексом появятся новые магазины, кафе или другие предприятия сферы услуг. Это сделает жизнь жителей ЖК «Серебрица» более разнообразной и интересной.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.