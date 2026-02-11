В Красногорске прошел рейд по проверке пассажирских перевозок

Сотрудники Госавтоинспекции и министерства транспорта Московской области 10 февраля провели совместный рейд по выявлению нарушений среди водителей маршрутных такси и автобусов в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие было направлено на профилактику аварийности и обеспечение безопасности пассажирских перевозок. Особое внимание уделялось легальности деятельности перевозчиков, согласованности маршрутов, а также наличию предрейсового, технического и медицинского осмотра.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции контролировали соблюдение водителями правил дорожного движения. Водителям маршрутных такси вручали памятки «Как не уснуть за рулем» с QR-кодом для доступа к полной электронной версии памятки.

Организаторы отметили, что такие рейды способствуют снижению числа нарушений и повышению безопасности перевозок граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.