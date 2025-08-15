В Красногорске приступили к внешней облицовке подземного перехода на Путилковском шоссе

В рамках реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске продолжается строительство автомобильного тоннеля и подземного пешеходного перехода. Сейчас начаты работы по внешней облицовке гранитом стен лестничных сходов подземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ранее здесь была завершена облицовка гранитом пола и цокольной части стен тоннельной части, выполнено устройство полосы заземления и монтаж футляров под освещение. Параллельно ведутся работы по штукатурке внутренних стен лифтовых павильонов, а также по укладке греющего кабеля на лестничных сходах и в павильонах лифтовых шахт», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках реконструкции Путилковского шоссе будет построен автомобильный тоннель протяженностью около 500 метров, который обеспечит дополнительную транспортную связь с Пятницким шоссе и прямой беспрепятственный выезд на МКАД для более чем 100 тысяч жителей микрорайона. Реализация проекта позволит существенно сократить время в пути и повысить безопасность передвижения пешеходов. Открыть движение по шоссе запланировано на 4 квартал 2025 года.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.