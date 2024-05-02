В Красногорске приступили к монтажу металлоконструкций строящегося путепровода

В Красногорске приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения строящегося путепровода в Опалихе. Строительство объекта осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и проводимой РЖД модернизацией в связи с активным развитием МЦД-2, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Строители начали монтаж металлоконструкций между опорами № 1 и 2 со стороны ул. Опалихи, а после приступят к монтажу центральной секции над железной дорогой и между опорами № 3 и 4 со стороны ул. Ольховой. Общая масса металлоконструкций — свыше 524 тонн», — пояснил заместитель председателя правительства, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве напомнили, что двухполосный путепровод протяженностью 137 метров свяжет улицы Опалиху, Мира и Ольховую, обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между «старой» и «новой» частями Опалихи, в том числе для экстренных служб. Благодаря новому сооружению улучшится качество жизни для более чем 25 тыс. жителей микрорайона, которые смогут быстро и беспрепятственно добраться до социальных объектов — школ, детских садов, парковых зон и медицинских учреждений. Ликвидация ж/д переезда также обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД. Открыть движение по путепроводу запланировано в конце 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.