В Красногорске перенесли остановку

сегодня в 16:08

В Красногорске перенесли остановочный пункт, расположенный по адресу: г. Красногорск, Железнодорожный переулок, 10с2. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на только на новом остановочном пункте. На старом общественный транспорт останавливаться не будет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дорожно-транспортная инфраструктура в городском округе Красногорск, претерпевает изменения в лучшую сторону ежегодно. По поручению Главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Волкова на одном из самых крупных транспортно-пересадочных узлов рядом со станцией МЦД «Павшино» установили улучшенные современные павильоны.

За 2023 год в городском округе Красногорск установили более пятнадцати подобных остановочных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.