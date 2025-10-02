В Красногорске отремонтировали 7 дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В рамках ремонтного сезона 2025 года в Красногорске завершили ремонт дорог. Специалисты «Мосавтодора» обновили больше 12 км асфальтобетонного покрытия на региональной сети по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего дорожники отремонтировали 7 участков региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и 12 участков муниципальных дорог. Благодаря ремонту более 330 тыс. жителей и гостей Красногорска могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Укладка 12 км покрытия на региональной сети покрытия выполнена с использованием асфальтобетонной смеси А16Вн, которая отличается высоким уровнем износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. Наибольший объем работ специалисты «Мосавтодора» выполнили в центре города Красногорска на улице Ленина — более 4,7 км. Кроме того, в городской черте отремонтировали участок улицы 50 лет Октября. Обе дороги ведут к станциям МЦД Павшино и Красногорская, а также социально значимым объектам города: усадьбе Знаменское-Губайлово, стадиону «Зоркий», ДК «Подмосковье», паркам, госпиталю имени А. А. Вишневского, Красногорской больнице, медицинскому колледжу и РАНХиГС.

Помимо того, по нацпроекту провели работы на двух участках региональных дорог, обеспечивающих подъезд к трассе М-9 «Балтия»: от деревни Поздняково до села Николо-Урюпино, где расположена одноименная усадьба, церковь и несколько учебных учреждений, и на пути к онкологической больнице в поселке Истра.

Для удобного и безопасного передвижения жителей малых населенных пунктов завершили ремонт дорожной одежды региональных дорог в поселке Светлые Горы у озера Большое Коростовское, между деревней Бузланово и поселком Ильинское-Усово, а также в поселке Нахабино на улице Институтской, вблизи которой находится станция МЦД Нахабино, парк имени Д. М. Карбышева, а также спортивные, образовательные и медицинские учреждения.

В ведомстве добавили, что на муниципальной сети округа обновили порядка 9 км покрытия. Так, в городе Красногорске отремонтировали улицу Фабричную, Почтовую, Чапаева, Вокзальную, Лермонтова, Спасскую, Красногорский бульвар и проезд по улице Ленина между домами 26А и 44 — рядом с участками ремонта расположены школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения, а также объекты транспортной инфраструктуры, в том числе станция МЦД Павшино. В рабочем поселке Нахабино заменили покрытие на улицах Дачной и 1-й Заречной, а в поселке Светлые Горы отремонтировали участок от Пятницкого шоссе до дома № 23.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.