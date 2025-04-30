В Красногорске открыли движение по новому путепроводу

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков вместе с Министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Маратом Шамилевичем Сибатулиным открыли движение по новому путепроводу в Аникеевке, который позволит сделать более комфортным транспортное сообщение между Нахабино и Красногорском, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Долгожданный объект, который проходит над железнодорожными путями МЦД-2, построен в составе транспортной развязки общей протяженностью почти полтора километра, и в преддверии священной даты — 80-летия Великой Победы — введен в эксплуатацию для проезда транспорта. Основное преимущество, и об этом также просили жители округа, — время в пути сократится в несколько раз, а интенсивность движения по новому путепроводу составит порядка 15 тысяч автомобилей в сутки.

«Благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева реализуем в округе и другие масштабные проекты дорожно-транспортной инфраструктуры. Строим путепровод в Опалихе, тоннель в Путилково и дублер Пятницкого шоссе», — отметил Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.