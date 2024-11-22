В Красногорске обновили 24 остановочных павильона

В городском округе Красногорск установили новые остановочные павильоны. Это уже не первое обновление остановок в этом году — всего было обновлено 24 павильона, а также добавлено 12 новых остановок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Павильоны появились на улицах Красноармейская, Чапаева, Новая и на автодороге, соединяющей Волоколамское шоссе с микрорайоном Митино. Они соединяют разные части города в одну локацию и стали очень востребованы у местных жителей.

Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Богдан Андриянов отметил, что новые маршруты стали популярными среди горожан. По его словам, это говорит о том, что обновление остановок общественного транспорта является важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры города.

Новые павильоны оборудованы всем необходимым для комфортного ожидания транспорта: удобными лавочками, информационными табло, освещением и защитными конструкциями от ветра и осадков. Кроме того, они выполнены в современном стиле и гармонично вписываются в городской ландшафт.

Обновление остановок общественного транспорта является одним из приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры городского округа Красногорск. Это позволит улучшить качество транспортного обслуживания населения и сделает поездки более комфортными и безопасными.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.