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В Красногорске объявлен конкурс на реконструкцию автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги д. Сабурово в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ (путем внесения изменений) и строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция автомобильной дороги д. Сабурово в городском округе Красногорск Московской области. Планируется реконструировать 450 м дороги.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.