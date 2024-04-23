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В Красногорске начали укладку асфальта к строящейся детской больнице

В Красногорске приступили к укладке асфальтового покрытия на подъездной дороге к новой детской областной больнице, также ведется установка бордюрного камня. Открыть движение по автодороге планируется в середине мая 2024 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Строительство подъездной дороги осуществляется в рамках комплексного плана по развитию дорожной сети возле крупнейшего в Московской области детского госпиталя.

«Сейчас на подъездной дороге к новой детской областной больнице строители ведут работы по укладке асфальтового покрытия и устанавливают бордюрный камень. Затем приступят к укладке асфальта на парковочном пространстве, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Подъезд позволит обеспечить транспортную доступность важного социального объекта как со стороны Москвы, так и со стороны области.

Новый подъезд будет построен в составе существующей автодороги, соединяющей ул. Речную и московский район Митино.

Протяженность двухполосной подъездной дороги составит 0,4 км, она будет примыкать к границе г. Москвы в районе ул. Дубравной и ул. Зенитчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.