В Красногорске на участке Новорижского шоссе ограничили движение

Движение на 14-километровом участке трассы М-9 «Балтия» в подмосковном Красногорске ограничат с 1 июля по 1 сентября из-за проведения ремонтных работ на четырех полосах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период с 1 июля по 1 сентября движение автотранспорта будет ограничено на участке Новорижского шоссе от деревни Тимошкино до съезда на Красногорск у магазина «Глобус» общей протяженностью порядка 14 километров. Перекрыты будут третьи и четвертые полосы как в сторону Москвы, так и в сторону области. Подготовительные работы уже начались.

В пиковые часы возможно затруднение движения, автомобилистам необходимо учитывать это при планировании поездки.

В городском округе Красногорск идут работы по ремонту дорожных сетей. Досрочно завершена программа ремонта муниципальных дорог, проведены работы на 12 участках общей протяженностью более 8 километров, в активной фазе ремонт семи участков региональной сети протяженностью почти 8 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.