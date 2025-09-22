сегодня в 17:15

В Красногорске на 26 км трассы М-9 «Балтия» с 24 сентября будет ограничено движение

В связи с ремонтом водопропускной трубы на 26-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» в г. о. Красногорск с 24 сентября будет ограничено движение, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Ремонтные работы затронут две полосы движения Новорижского шоссе. В период проведения работ водителям следует быть особенно внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим и указывающих направление объезда. Учитывая высокую интенсивность трафика на данном участке, дорожные службы приложат все усилия для завершения ремонта в кратчайшие сроки — в течение 14 календарных дней.

Водопропускная труба является важным элементом дорожной инфраструктуры, обеспечивающим отвод воды и предотвращающим размывание дорожного полотна. Своевременный ремонт и поддержание трубы в нормативном состоянии обеспечивает безопасность движения и долговечность трассы.

Будьте внимательны, планируйте свои поездки с учетом вводимых ограничений и увеличением времени в пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.