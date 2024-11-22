В Красногорске дорожники приступили к устройству ливневой канализации

В рамках строительства дублера Пятницкого шоссе на примыкании к Пятницкому шоссе в районе Отрадного городского округа Красногорск дорожники приступили к устройству ливневой канализации. Открыть движение по новой дороге планируется в 3 квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На участке продолжается устройство свайных оснований под опоры путепровода через дорогу из д. Сабурово — работы выполнены на 95%. Также строители проводят выемку непригодного грунта и переустраивают инженерные коммуникации.

Новая дорога пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность дублера составит свыше 5,2 км, а движение будет осуществляться по 4 полосам. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется за счет регионального бюджета.

Проектом учтены все существующие примыкания, обеспечивающие транспортной доступностью прилегающие жилые застройки, в том числе к коттеджным поселкам «Юрловские Холмы», «Фантазия» и др. На примыкании новой дороги к выезду из Юрлова возведут кольцевую развязку, также построят путепроводы через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также мост через р. Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности на всем протяжении дороги строители обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Сейчас двухполосное Пятницкое шоссе не справляется с возросшим потоком транспорта, водители ежедневно теряют 1,5-2 часа в дорожных заторах. Новая дорога позволит снизить нагрузку на шоссе и значительно улучшить транспортную ситуацию в Красногорске и Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.