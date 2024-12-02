В Красногорске до конца года начнут строить новый участок Мякининского шоссе

В Красногорске до конца года начнется строительство нового участка Мякининского шоссе до бульвара Строителей. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новая дорога протяженностью 1,3 км пройдет от примыкания к Мякининскому шоссе, параллельно МКАД и ул. 2-й Мякининской, до пересечения с кольцевой развязкой в районе бульвара Строителей. Дорога станет дублером МКАД на северо-западном участке, перераспределит транспортные потоки и обеспечит дополнительный выезд в сторону Москвы и на федеральную трассу М-9 «Балтия». Завершить строительство планируется в III квартале 2026 года», — пояснили в ведомстве.

Количество полос движения на новом объекте составит от 2 до 4. Для удобства и безопасности жителей предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода, устройство пешеходной зоны, двух остановок общественного транспорта.

В конце 2023 года был завершен 1 этап реконструкции участка Мякининского шоссе от М-9 «Балтия» до МКАД протяженностью 2,8 км. В ходе реконструкции дорога была расширена до 4 полос движения, также было проведено устройство пешеходной зоны с велодорожкой, остановочных павильонов для общественного транспорта, 5 светофорных объектов.

Реконструкция улучшила транспортные связи между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и строящимся микрорайоном ЖК «Спутник», где в настоящее время планируется строительство современного бизнес-кластера на более чем 20 тыс. рабочих мест.

Реконструкция участка дороги также обеспечила подъезд к будущему ТПУ «Липовая Роща» с планируемой станцией метрополитена Рублево-Архангельской линии.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.