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В Красногорске 14 мая ограничат движение на Пенягинском шоссе

В Красногорске 14 мая временно ограничат движение на Пенягинском шоссе в связи с мероприятиями, посвященными Радонице. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Движение будет перекрыто с 8:00 до 17:00 на участке от Пенягинского кладбища до ул. Знаменской.

Объезд возможен по улично-дорожной сети города: ул. Речной, Зенитчиков, Генерала Белобородова, а также по Волоколамскому и Пятницкому шоссе.

Водителей просят быть внимательными, планировать свой маршрут заранее и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.