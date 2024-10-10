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В Красногорске 12 октября перекроют дорогу для покрытия асфальта

В городском округе Красногорск 12 октября с 7:00 до 19:00 будет перекрыт участок дороги общего пользования для устройства асфальтового покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это будет сделано с целью обеспечения безопасности дорожного движения и повышения качества покрытия.

Асфальтирование — в дорожном строительстве технологический процесс распределения, укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси (горячей, теплой или холодной) с созданием необходимых условий для ее твердения. Осуществляется с целью устройства верхних слоев автомобильного и/или пешеходного покрытия нежесткого типа, создания нижних слоев дорожного покрытия, а также верхних слоев дорожного основания.

Водителям следует учитывать перекрытие при планировании своих маршрутов и выбирать альтернативные пути движения.

Просим заранее выбирать альтернативные пути объезда, а также обращаем внимание на изменения движения маршрутов 30к и 1282к.

Жителям приносят извинения за временные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.