В Красноармейске проконтролировали ход дорожного ремонта

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» депутат Мособлдумы Александр Легков совместно с депутатами фракции «Единая Россия» Пушкинского округа Анной Дунаевой и Ольгой Коровайцевой провели контроль качества ремонта дорог на бульваре Зубова и прилегающей к библиотеке территории. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В рамках проекта проводится регулярная проверка состояния дорог, выявление опасных участков, анализ причин аварий и разработка мер по обеспечению безопасности.

«Безопасность на дорогах — это наш приоритет. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый участник дорожного движения чувствовал себя защищенным и уверенным на дороге. Работа по обеспечению безопасности на дорогах требует постоянного внимания и усилий всех участников общества», — сказал Александр Легков.

Такие проверки и инициативы играют важную роль в повышении уровня безопасности на дорогах и содействуют созданию комфортных условий для всех участников дорожного движения.



Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на повышение безопасности дорожного движения. Его основная задачаа– сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, организаций и государства. Многие предложений в сфере проекта «Безопасные дороги» вносят сами жители. Именно их наказы и ложатся в основу народной программы «Единой России».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.