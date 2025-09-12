В Котельниках стартовали работы на подъезде к воспитательно-образовательному комплексу

В Котельниках стартовали строительные работы на подъезде к воспитательно-образовательному комплексу в микрорайоне «Опытное поле». Завершить строительство дороги планируется в 4 квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новая дорога длиной 570 метров будет иметь 2 полосы движения. Здесь также будут построены тротуары, две парковочные зоны на 59 и 84 машиномест. Дорога обеспечит комфортный подъезд к строящемуся образовательному учреждению для порядка 7 тысяч учеников и местных жителей», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на строительной площадке ведется разработка грунта, дорожники уже подготовили территорию под одну из парковок. Также продолжаются работы по устройству водопропускной трубы и строительство ливневой канализации.

Новая дорога будет проходить от 3-его Покровского проезда до парковки на Сосновой улице в районе дома № 5. Дорога призвана обеспечить подъезд к воспитательно-образовательному комплексу, в рамках которого в следующем году будет открыта школа на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.