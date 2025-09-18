В Котельниках стартовал капремонт автомобильной дороги «Промзона Силикат»

сегодня в 18:24

В городском округе Котельники начались работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Промзона Силикат» общей протяженностью 1,141 километр. Глава округа Михаил Соболев вместе с заместителем главы Иваном Жарковым посетили объект, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время подрядчик ООО «Инпрофстрой» ведет демонтаж старой инфраструктуры: завершено 70% работ по удалению бортового камня и 50% — по демонтажу тротуара.

После подготовки территории начнется основной этап: снятие старого асфальтобетонного покрытия, замена плит перекрытий ливневой канализации, а затем устройство новых основания дороги, бортового камня и тротуара. Финальной стадией ремонта станет укладка нового асфальтобетонного покрытия.

«Работы будут вестись в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей, и будут завершены до 28 ноября», — рассказал глава муниципалитета Михаил Соболев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.