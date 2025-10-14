В Котельниках продолжается строительство дороги к образовательному комплексу
Фото - © Администрация городского округа Котельники
Продолжается строительство подъездной дороги, которая соединит новый воспитательно-образовательный комплекс с городской транспортной сетью. В рамках первого этапа строительных работ были перенесены инженерные коммуникации и проложена ливневая канализация. Сейчас подрядчик перешел к основным работам: начата укладка дорожного полотна и монтаж водопропускной трубы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Новая дорога будет двухполосной. После завершения строительных работ территорию комплексно благоустроят: запланированы организация парковочных зон и устройство новых пешеходных дорожек, которые пройдут вдоль подъездной дороги.
Срок сдачи объекта — третий квартал 2026 года.
Современный воспитательно-образовательного комплекс, который будет включать среднюю школу на 2100 учеников и детский сад на 350 малышей, возводится в микрорайоне Опытное поле и будет открыт в следующем году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.