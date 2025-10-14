сегодня в 18:38

В Котельниках продолжается строительство дороги к образовательному комплексу

Продолжается строительство подъездной дороги, которая соединит новый воспитательно-образовательный комплекс с городской транспортной сетью. В рамках первого этапа строительных работ были перенесены инженерные коммуникации и проложена ливневая канализация. Сейчас подрядчик перешел к основным работам: начата укладка дорожного полотна и монтаж водопропускной трубы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая дорога будет двухполосной. После завершения строительных работ территорию комплексно благоустроят: запланированы организация парковочных зон и устройство новых пешеходных дорожек, которые пройдут вдоль подъездной дороги.

Срок сдачи объекта — третий квартал 2026 года.

Современный воспитательно-образовательного комплекс, который будет включать среднюю школу на 2100 учеников и детский сад на 350 малышей, возводится в микрорайоне Опытное поле и будет открыт в следующем году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.