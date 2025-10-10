В Котельниках продолжается капитальный ремонт дороги «Промзона Силикат»

Продолжается капитальный ремонт дороги «Промзона Силикат» в Котельниках, которая является важным логистическим маршрутом для предприятий, расположенных в промзоне. Дорожное полотно испытывает экстремальные нагрузки из-за постоянного интенсивного движения, преимущественно большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект ремонта учитывает сложные участки, в частности два поворота с недостаточным радиусом для крупных автомобилей, из-за чего здесь часто возникали заторы. Для решения этой проблемы часть тротуара была отодвинута с сохранением нормативной ширины в 1,5 метра, что позволило расширить проезжую часть. Также были проведены работы по перекладке коммуникаций и установлены два дополнительных дождеприемника для улучшения отвода воды.

На сегодняшний день выполнена фрезеровка старого асфальта по всей длине дороги, почти полностью демонтированы старые тротуары и бордюры, а также проведена выемка большей части грунта для устройства дорожного полотна. Уже уложен нижний слой асфальта на щебеночное основание толщиной 16 см. Всего покрытие будет состоять из трех слоев.

Ежедневно на объекте работают 2 самосвала, 2 трактора и более 20 человек.

Завершить ремонт дороги планируется до начала ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.