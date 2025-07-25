сегодня в 15:35

В Котельниках приступают к асфальтированию дороги к метро

В микрорайоне Опытное поле в городском округе Котельники началось строительство подъездной автомобильной дороги к новому воспитательно-образовательному комплексу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Временный пешеходный маршрут к станции метро организован вдоль Малого Опытного пруда. К сожалению, ввиду плотной застройки и отсутствия свободных участков, обустроить альтернативный путь в обход зоны строительства не представляется возможным.

Завтра, 26 июля, начнутся работы по асфальтированию временной пешеходной дороги. Работы продлятся 2 дня, на этот период будет открыт прежний маршрут для прохода к станции метро «Котельники».

Проектом строящейся дороги также предусмотрено строительство тротуаров.

«После завершения всех работ пешеходный маршрут к метро станет более комфортным и безопасным», — рассказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.