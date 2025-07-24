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В Котельниках перенесли переход около стройплощадки образовательного комплекса

В мкр. Опытное поле в Котельниках стартовали работы по строительству подъездной автомобильной дороги к возводимому воспитательно-образовательному комплексу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проектом предусмотрено устройство проезжей части, пешеходных дорожек, а также организация парковочной зоны на месте существующей стихийной стоянки в конце 3-го Покровского проезда.

В связи с проведением работ временно закрыта пешеходная дорожка в зоне строительства. Для прохода к станции метро предусмотрен альтернативный маршрут вдоль Малого Опытного пруда.

С 23 июля организовано полное перекрытие участка. Установлены временные дорожные знаки, перенесен пешеходный переход, оборудован временный «лежачий полицейский». На месте размещены информационные стенды со схемой движения.

Администрация округа просит жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям. Все работы выполняются с целью улучшения транспортной и пешеходной доступности нового образовательного объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

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