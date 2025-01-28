В Котельниках оцифровали почти 40 дефектов дорожного полотна в январе

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев принял участие в еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС. В рамках совещания обсудили строительство объектов образования, ямочный ремонт, восстановление остановок общественного транспорта и освещения на дорогах, а также темы обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, включающего среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. Также на улице Новая продолжается возведение детского сада на 150 мест. Срок сдачи объектов — 2026 год.

Оцифровка дефектов дорожного полотна в Котельниках проводится ежедневно. За период с 1 по 27 января оцифровали 37 дефектов, устранили — 35.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.