В Котельниках началось устройство земполотна на подъездной дороге к ВОК

В Котельниках на подъездной дороге к воспитательно-образовательному комплексу в микрорайоне «Опытное поле» строители начали устройство земляного полотна. Завершить строительство дороги планируется в 4 квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас строительная готовность объекта составляет 20%. На парковочной площадке завершена разработка грунта, уложены песчаное и щебеночное основания, смонтирован бордюрный камень. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке асфальта и монтажу освещения. Параллельно на основном ходу дороги устраивают водопропускную трубу и дождевую канализацию», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новая дорога длиной 570 м будет иметь 2 полосы движения. Здесь также будут построены тротуары и парковочные зоны на 59 и 84 машино-мест. Дорога обеспечит комфортный подъезд к строящемуся образовательному учреждению для порядка 7 тыс. учеников и местных жителей.

Новая дорога будет проходить от 3-го Покровского проезда до парковки на Сосновой улице в районе дома № 5. Дорога призвана обеспечить подъезд к воспитательно-образовательному комплексу, в рамках которого в следующем году будет открыта школа на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.