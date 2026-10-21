В Котельниках начали укладывать дорожную одежду на проезде № 4638

Дорожники начали устройство дорожной одежды на отдельных участках проезда № 4638 в Котельниках. Готовность объекта достигла 35%, завершить работы планируют в I квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Котельниках продолжаются строительство и реконструкция проезда № 4638. На отдельных участках начали устраивать дорожную одежду. Общая строительная готовность объекта составляет 35%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что параллельно идет переустройство инженерных коммуникаций, строительство дождевой канализации и устройство наружного освещения. На объекте работают 50 специалистов и 14 единиц техники. Завершить строительство планируют в I квартале 2027 года.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию двухполосной дороги длиной 1,1 км. На всем протяжении обустроят тротуары, установят четыре остановки общественного транспорта и организуют 63 парковочных места. Из них 31 предназначено для посетителей поликлиники, еще 32 разместят вдоль проезжей части.

Дорога улучшит транспортную доступность для более чем 3 тыс. жителей, обеспечит удобный подъезд к поликлинике и строящемуся жилому комплексу «Дюна». Жителям микрорайонов Белая Дача, Ковровый и Опытное Поле станет проще выезжать на Дзержинское шоссе.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале министерства: ax.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.