В Котельниках начали строить выезд на Дзержинское шоссе

В Котельниках стартовало строительство нового выезда на Дзержинское шоссе, который соединит Кузьминскую улицу с трассой и улучшит транспортную доступность для жителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Котельниках началось строительство нового выезда на Дзержинское шоссе. В рамках проекта планируется реконструировать Кузьминскую улицу протяженностью более 500 метров и построить новый участок дороги длиной свыше 560 метров, который соединит Кузьминскую улицу с Дзержинским шоссе.

Движение по новой дороге будет организовано по двум полосам. На всем протяжении трассы обустроят тротуары, четыре остановки общественного транспорта и парковку на 63 машины. Из них 31 место предназначено для посетителей поликлиники, остальные 32 — вдоль проезжей части, пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: дорожники расчищают территорию и переустраивают коммуникации. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года. Новая дорога обеспечит удобный подъезд к поликлинике и строящемуся жилому комплексу, а также упростит выезд на Дзержинское шоссе для жителей микрорайонов Белая Дача, Ковровый и Опытное Поле.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.